экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Франция увеличит расходы на оборону в ближайшие два года до €64 млрд

CentralAsia (CA) -  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика в ближайшие годы ускорит наращивание военных расходов. В 2027 году на оборонные нужды будет выделено €64 млрд. Это вдвое больше показателя 2017 года, добавил глава государства, передает BFMTV.

«Хотя мы планировали удвоить военный бюджет к 2030 году, мы сделаем это уже к 2027 году»,— сказал он в обращении к вооруженным силам страны. €3,5 млрд будет направлено на оборону в 2026 году, еще €3 млрд — в 2027 году».

Макрон указал на необходимость пополнять запасы снарядов, совершенствовать орудия залпового огня и высокоточные вооружения, а также обеспечить военнослужащих большим числом беспилотников. Кроме того, глава государства призвал укрепить систему ПВО и усилить возможности в космосе. «Еще ни разу с 1945 года свобода не была под угрозой в столь значительной степени, как сейчас»,— добавил президент.

Законом о военном программировании на 2024–2030 годы предусматривает увеличение оборонного бюджета Франции на €3 млрд ежегодно. Бюджет Франции на 2025 включает оборонные расходы на €50,5 млрд.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com