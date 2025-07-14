На большей части Казахстана ожидается сильная жара

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 15-17 июля пройдут дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

16 июля на западе и севере, 17 июля на северо-западе и севере страны синоптики прогнозируют сильные дожди, град, шквал. На юге республики будет без осадков. В целом по стране ожидается усиление ветра, на северо-западе ночью и утром туман.

Днем 16-17 июля на юго-западе республики ожидается очень сильная жара +39+44 градуса, 17 июля в отдельных районах центра страны +40 градусов, на юге +40+44 градуса, на юго-востоке +40+42 градуса, в северных и восточных регионах также будет жарко: +30+35 градусов и +35+38 градусов соответственно.

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