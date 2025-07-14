Госдума обсудит введение дополнительных госпошлин для мигрантов на этой неделе

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CentralAsia (CA) - Госдума на этой неделе приступит к рассмотрению законопроектов о введении дополнительных госпошлин для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов», - написал он в своем Telegram-канале.

В том числе, предлагается ввести пошлины на выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4200 рублей и за выдачу дубликата патента или разрешения на работу, внесение в них изменений - 2100 рублей.

«Большинство иностранных граждан приезжает в нашу страну с целью заработка. Прибывающие из невизовых стран получают патент, стоимость которого в среднем составляет 8-10 тысяч рублей в месяц. Он может действовать максимум один год. Затем процедуру получения патента необходимо пройти заново. Мигранты из визовых стран оформляют разрешение на работу», - добавил председатель ГД.

Володин подчеркнул, что также предлагается установить или увеличить ряд других государственных пошлин для мигрантов, в том числе за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учёт по месту пребывания, за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ, за продление срока временного пребывания в Российской Федерации и за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.

«Всё это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции. Работу в этом направлении продолжаем», - заключил он.