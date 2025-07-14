Путин заявил Трампу, что Россия усилит наступление в Украине в ближайшие два месяца, - Axios

- Азия и мир, политика
- 14:17, 14 июля 2025
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- Обновлено: 14:26, 14 июля 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Россия в ближайшие два месяца намерена усилить своё наступление в Украине. Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на подробности недавнего разговора российского лидера Владимира Путина и президента США ДональдаТрампа.
По информации издания, Путин заявил президенту США, что «в течение следующих 60 дней он предпримет новые усилия по оккупации территорий вплоть до административных границ украинских регионов, в которых Россия имеет значительные позиции».
По данным источников, такие подробности разговора привёл сам Трамп в частной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Он хочет забрать все», - заявил Трамп Макрону.
Именно после этого разговора американский президент начал активно критиковать Путина и решил поставить новые вооружения Украине, пишет Axios. О них предположительно будет объявлено сегодня.