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Президент Камеруна в 92 года решил баллотироваться на новый срок
Поль Бийя
Поль Бийя

CentralAsia (CA) -  Президент Камеруна Поль Бийя объявил об участии в выборах. В своем сообщении в социальной сети X он подчеркнул готовность продолжать служить стране и отметил серьезность вызовов, перед которыми стоит страна.

Бийя занимает пост президента с 1982 года. Ему 92 года, и его срок правления — один из самых продолжительных в мире.

Выборы президента Камеруна запланированы на 12 октября 2025 года и будут проходить в один тур. Побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. Срок президентского мандата составляет семь лет.

В 2008 году Бийя отменил ограничение по срокам президентства, что позволяет ему баллотироваться на неопределенный срок. Последние выборы он выиграл в 2018 году, получив 71,28% голосов, несмотря на заявления оппозиции о многочисленных нарушениях.

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