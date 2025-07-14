Президент Камеруна в 92 года решил баллотироваться на новый срок

Поль Бийя

CentralAsia (CA) - Президент Камеруна Поль Бийя объявил об участии в выборах. В своем сообщении в социальной сети X он подчеркнул готовность продолжать служить стране и отметил серьезность вызовов, перед которыми стоит страна.

Бийя занимает пост президента с 1982 года. Ему 92 года, и его срок правления — один из самых продолжительных в мире.

Выборы президента Камеруна запланированы на 12 октября 2025 года и будут проходить в один тур. Побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. Срок президентского мандата составляет семь лет.

В 2008 году Бийя отменил ограничение по срокам президентства, что позволяет ему баллотироваться на неопределенный срок. Последние выборы он выиграл в 2018 году, получив 71,28% голосов, несмотря на заявления оппозиции о многочисленных нарушениях.