В Госдуме предложили ужесточить медосмотр мигрантов перед въездом в Россию

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- 15:33, 14 июля 2025
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- Обновлено: 15:37, 14 июля 2025
CentralAsia (CA) - В Госдуму РФ внесут проект о дополнительных медицинских требованиях к трудовым мигрантам, сообщил председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов своем телеграм-канале.
В частности, помимо действующей медстраховки, нужно будет предоставлять результаты теста, которые подтверждают отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ.
«Иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои», — считает депутат.
Также приезжающим в Россию иностранцам нужно иметь при себе актуальную справку об отсутствии ВИЧ, гепатита В, С, туберкулеза и сифилиса.
«Если чего-то из перечисленного необходимого минимума нет, то разворот уже на границе», — заключил Нилов.
Ранее в июле правительство внесло в Госдуму законопроект, которым с 1 сентября могут ввести новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повысить ряд уже действующих пошлин для них.