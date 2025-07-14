Сару Назарбаеву ещё не выписали из больницы, – Совминка

CentralAsia (KZ) - Сара Назарбаева, супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, продолжает лечение в Национальном госпитале медицинского центра управления делами президента РК, известном как Совминка. Об этом администрация учреждения сообщила в ответе на запрос Informburo.kz, датированном 14 июля 2025 года.

О начале лечения в мае сообщил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай, когда в сети появилась информация о возможной кончине бывшей первой леди страны.

«Пациент проходит курс лечения. Все мероприятия проводятся в соответствии с утверждёнными стандартами оказания медицинской помощи и под наблюдением квалифицированных специалистов», – говорится в ответе на запрос.

Диагноз и состояние Назарбаевой клиника по-прежнему не раскрывает, ссылаясь на врачебную тайну. В учреждении подчеркнули, что доступ к таким данным возможен исключительно с согласия самой пациентки.

«В соответствии с принципами медицинской этики и профессиональной ответственности, медицинские организации обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности при работе с персональными медицинскими данными. Решение о неразглашении информации принято исключительно в интересах самой пациентки, с целью обеспечения её законных прав на приватность, уважение к личной жизни и защиту от возможного вмешательства в процесс лечения», – отметили в госпитале.

Саре Назарбаевой в феврале исполнилось 84 года.

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