В Узбекистане жара усилится во второй половине недели

CentralAsia (UZ) - В первой половине рабочей недели по Узбекистану ожидается умеренно жаркая погода с температурой воздуха, близкой к климатической норме. В дневные часы температура будет в пределах +36…+39 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до +40…+42 градусов, сообщает Узгидромет.

Во второй половине недели жара будет нарастать. Период очень жаркой погоды продлится до субботы включительно. Днём воздух будет прогреваться до +40…+42 градусов, по северу, югу и пустынной зоне до +43…+44 градусов.

По большей части территории Узбекистана осадков в эти дни не ожидается. Лишь в отдельных горных районах 14−16 июля возможны кратковременные дожди.

Местами по стране возможно усиление ветра до 13−18 м/с с пыльным позёмком.

В Ташкенте в течение недели будет преобладать небольшая облачность без осадков.

Температура 14−16 июля ночью составит +22…+24 градусов, днём +37…+39 градусов. 17−19 июля ожидается повышение температуры ночью до +25…+27 градусов, днём до +40…+42 градусов.