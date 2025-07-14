экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Прокуратура Южной Кореи провела обыски в 24 ведомствах

CentralAsia (CA) -  Команда спецпрокурора Южной Кореи, расследующего дело бывшего президента Юн Сок Ёля, провела обыск в Командовании операциями БПЛА и Министерстве обороны страны, сообщила The Korea Times. По данным газеты, обыски провели в 24 ведомствах.

Уточняется, что следственные мероприятия также прошли в Командовании контрразведывательных операций и управлении по нацбезопасности администрации президента. Спецпрокурор подозревает, что Юн Сок Ёль в октябре 2024 года приказал военным направить беспилотники в КНДР, чтобы спровоцировать ее на военный ответ и под этим предлогом ввести военное положение. Также проверяется версия, что военные были причастны к сокрытию данных об операции с использованием БПЛА.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил в Южной Корее военное положение, после чего правительство объявило ему импичмент. Экс-президента обвинили в организации мятежа и в январе отправили под арест. В марте суд освободил его из-под стражи, но продолжил рассмотрение дела. На прошлой неделе экс-президент снова был арестован.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com