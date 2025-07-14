Авиакатастрофа в Индии: Air India отрицает неисправность Boeing после публикации отчета о крушении

CentralAsia (CA) - Глава авиакомпании Air India Кэмпбелл Уилсон призвал не делать поспешных выводов после публикации предварительного отчета о причинах крушения Boeing 787 Dreamliner в июне, передает Hindustan Times.

По его словам, Агентство по расследованию авиационных происшествий Индии не выявило никаких технических проблем с самолетом или его двигателями.

«Все обязательные работы по техническому обслуживанию были выполнены»,— отметил Уилсон в письме сотрудникам. Кроме того, не было обнаружено никаких проблем с качеством топлива и отклонений от нормы при взлете. Пилоты прошли обязательный алкотест и медосмотр.

Ассоциация коммерческих пилотов Индии отвергла вывод о том, что причиной крушения стала ошибка пилотов. По оценкам организации, в отчете есть намек на то, что пилот хотел покончить жизнь самоубийством. «На данном этапе для подобных заявлений нет абсолютно никаких оснований»,— приводит Times of India заявление ассоциации.

Самолет Boeing 787 Dreamliner вечером 12 июня выполнял рейс из Ахмадабада в Лондон. Он упал вскоре после взлета в жилом квартале на здание общежития. На борту находилось 242 человека. Выжил только один — гражданин Великобритании индийского происхождения Вишваш Кумар Рамеш. Всего в авиакатастрофе погибли 274 человека. В предварительном отчете говорится, что Boeing разбился из-за остановки подачи топлива в оба двигателя.