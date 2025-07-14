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В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,2

CentralAsia (UZ) -  В Бухарской области Узбекистана 14 июля зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга при МЧС РУз.

Подземные толчки произошли в 15:55 по местному времени. Эпицентр находился на территории Жондорского района. Очаг залегал на глубине 15 километров.

Сила землетрясения:

  • в эпицентре – до 4 баллов;
  • в Пешкунском районе – 2–3 балла;
  • в городе Газли – 2 балла;
  • в Каракульском районе – 2 балла.

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 532 километра в юго-западном направлении.

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