В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 4,2

CentralAsia (UZ) - В Бухарской области Узбекистана 14 июля зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга при МЧС РУз.

Подземные толчки произошли в 15:55 по местному времени. Эпицентр находился на территории Жондорского района. Очаг залегал на глубине 15 километров.

Сила землетрясения:

в эпицентре – до 4 баллов;

в Пешкунском районе – 2–3 балла;

в городе Газли – 2 балла;

в Каракульском районе – 2 балла.

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 532 километра в юго-западном направлении.