Монгольские школьники завоевали серебряные медали на 57-й Международной химической олимпиаде

CentralAsia (MNG) -

Команда Монголии добилась впечатляющих результатов на 57-й Международной химической олимпиаде (IChO), проходившей с 5 по 14 июля в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Команда завоевала четыре серебряные медали.

• АМАРТУВШИН Анар (школа Орчлон, 12 класс) СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

• НОМИН-УНДРАХ Батсуурь (школа Орчлон, 12 класс) СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

• МЭНДБАЯР Бямбадорж (школа Шинэ Монгол, 11 класс) СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

• ОДГЭРЭЛ Мөнхбаатар (школа Бага Тэнгэр, 11 класс) СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

Олимпиада состояла из теоретической и практической частей и объединила 355 школьников из 90 стран. Каждая страна могла выставить команду численностью до четырёх человек.

Практический экзамен требовал овладения широким спектром экспериментальных навыков, от базовых до продвинутых. Они включали синтез и анализ координационных соединений, идентификацию аминокислот, обнаружение органических соединений с помощью тонкослойной хроматографии, титрования и УФ-видимой спектроскопии. Тест требовал точности, логического мышления и хороших лабораторных навыков.

Теоретический экзамен был сосредоточен на реальных темах, связанных с химией, таких как опреснение морской воды, солнечная энергия, теннисные мячи и фонари. Он требовал от участников применения комплексных знаний и критического мышления для решения практических задач. Структура экзамена этого года получила высокую оценку за креативность, соответствие реальной жизни и научную глубину.

источник: MiddleAsianNews

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