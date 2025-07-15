United Airlines теперь имеет три азиатских маршрута 5th Freedom из перестраиваемого токийского аэропорта Нарита

United Airlines приземлилась в международном аэропорту Чингисхана

CentralAsia (MNG) - 11 июля авиакомпания United Airlines открыла рейсы между токийским аэропортом Нарита и тайваньским городом Гаосюн. Это последний из трёх азиатских маршрутов пятой свободы, которые недавно открыл член альянса Star Alliance. В других направлениях United Airlines возобновит внутриазиатские рейсы из Гонконга в конце этого года. Об этом сообщает Simpleflying.

До 2017 года United выполняла рейсы в Азию из Нариты. В какой-то момент в японском аэропорту работало более 400 бортпроводников, а хаб там закрылся в 2020 году. Авиакомпания приобрела азиатско-тихоокеанскую сеть Pan Am в 1986 году. Особенно важным пунктом соглашения стало получение токийского хаба в Нарите. Исторически хабы в Нарите были у Northwest и Delta Air Lines.

Три маршрута обслуживаются самолётами Boeing 737-800, базирующимися на Гуаме, и обслуживаются экипажем. Наиболее заметным дополнением стал маршрут в Улан-Батор, ориентированный на развитие туризма в Монголии, горнодобывающие и инженерные направления, стремление путешественников к приключениям, монгольскую диаспору в США и т. д. Маршруты появились в период творческого развития сети United. В этот период на карте компании также появилось множество необычных европейских городов, ранее не обслуживавшихся авиалиниями США, таких как Бильбао и Фару.

Каждый из новых маршрутов через Нариту начинается и заканчивается в США, хотя, конечно, в Нарите предусмотрена пересадка. United пользуется правами на перевозки, полученными после Второй мировой войны. Она может перевозить пассажиров и грузы из Нариты по всей Азии, превращая аэропорт в транспортный узел. Благодаря быстрым пересадкам пассажиры могут добраться из Денвера, Хьюстона Интерконтиненталь, Лос-Анджелеса, Ньюарка и Сан-Франциско до Себу, Гаосюна и Улан-Батора.

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