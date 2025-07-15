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Трамп анонсировал «успешное завершение» конфликта между Арменией и Азербайджаном
Дональд Трамп
Дональд Трамп
// Белый дом США
Предыстория: Алиев и Пашинян договорились о продолжении переговоров

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, похоже, движутся к «успешному завершению».

«И мы решили еще один вопрос. Тот, который, между Арменией и Азербайджаном. Похоже, это должно завершиться, успешно завершиться. Мы работаем», — сказал Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу на прошлой неделе в ОАЭ, где стороны договорились о продолжении двусторонних отношений.

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