Трамп анонсировал «успешное завершение» конфликта между Арменией и Азербайджаном

Дональд Трамп // Белый дом США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что усилия по достижению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, похоже, движутся к «успешному завершению».

«И мы решили еще один вопрос. Тот, который, между Арменией и Азербайджаном. Похоже, это должно завершиться, успешно завершиться. Мы работаем», — сказал Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу на прошлой неделе в ОАЭ, где стороны договорились о продолжении двусторонних отношений.