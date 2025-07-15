Число подтвержденных случаев кори достигло 12 400

CentralAsia (MNG) - По данным Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), по состоянию на 15 июля 2025 года общее число подтвержденных случаев кори достигло 12 400.

Госпитализировано – 328 человек:

Легкая степень – 68

Средняя степень – 240

Тяжёлая степень – 19

Очень тяжёлая степень – 1

Что касается общей ситуации, то выздоровели 11 753 человека, 328 проходят лечение дома, и семеро умерли.

Наибольшая заболеваемость корью по возрастным группам зафиксирована среди детей 10–14 лет – 4823 случая. Также корью заболели 2653 ребенка в возрасте от 0 до 4 лет и 1575 детей в возрасте от 5 до 9 лет.

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