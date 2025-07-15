экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Число подтвержденных случаев кори достигло 12 400

CentralAsia (MNG) -  По данным Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), по состоянию на 15 июля 2025 года общее число подтвержденных случаев кори достигло 12 400.

Госпитализировано – 328 человек:

  • Легкая степень – 68
  • Средняя степень – 240
  • Тяжёлая степень – 19
  • Очень тяжёлая степень – 1

Что касается общей ситуации, то выздоровели 11 753 человека, 328 проходят лечение дома, и семеро умерли.

Наибольшая заболеваемость корью по возрастным группам зафиксирована среди детей 10–14 лет – 4823 случая. Также корью заболели 2653 ребенка в возрасте от 0 до 4 лет и 1575 детей в возрасте от 5 до 9 лет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com