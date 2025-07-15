Температура в Улан-Баторе составляет 30 градусов Цельсия и без осадков

CentralAsia (MNG) - Сегодня в Улан-Баторе облачность ночью уменьшится, днём ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +13+15 градусов, днём +28+30 градусов.

Район Багануур: Ночью облачность уменьшится, днём переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +11+13 градусов, днём +26+28 градусов.

Район Тэрэлж: Ночью облачность уменьшится, днём переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью +8+10 градусов, днём +26+28 градусов.

Сегодня /15.07.2025/ в горной местности Хубсугул и бассейнах рек Онон и Улз ожидается сильный дождь с громом и молниями, поэтому будьте особенно бдительны в связи с возможными внезапными молниями, градом, сильным ветром и наводнениями.

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