Президент Узбекистана сократил более 280 чиновников своего аппарата и провел кадровые перестановки

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру своей Администрации, сократив 284 штатные единицы и оптимизировав дублирующие должности.

Изменений закреплены в указе «О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления», сообщает пресс-секретарь руководителя республики Шерзод Асадов.

В деятельности АП определили пять приоритетных направлений: образование, бизнес-среда, судебно-правовая система, здравоохранение и водные ресурсы. Для эффективной реализации реформ в этих сферах в структуре Администрации введены пять должностей заместителей руководителя.

Кроме того, учреждены новые должности советников президента по стратегическому развитию и внешней политике.

Созданы департаменты по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту, креативной экономике и туризму, общественной безопасности и верховенству закона, организации мероприятий, подготовке аналитического контента к совещаниям и визитам в регионы, а также департамент коммуникаций.

Также упразднено Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК), на базе которого формируется Центр по производству национального контента.

В рамках реорганизации Администрации президента Узбекистана произошли кадровые изменения:

Зилемхан Хайдаров утвержден в должности руководителя Управления делами Администрации президента (АП) Узбекистана, в связи с чем он освобожден с поста главы Финансово-хозяйственного департамента при АП.

Алишер Самадов стал руководителем Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа АП и в связи с этим освобожден от должности заместителя советника главы государства по вопросам правовой экспертизы и комплексного анализа;

Дониёр Кадиров назначен на должность руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности и верховенства закона Администрации президента, в связи с чем освобожден от должности советника Мирзиёева по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов;

Гаянэ Умерова утверждена в должности руководителя Департамента по креативной экономике и туризму АП и в связи с этим освобождена от должности заместителя руководителя Департамента социального развития Администрации главы Узбекистана;

Шерзод Асадов назначен на должность руководителя Департамента коммуникаций Администрации президента — пресс-секретаря главы республики и в связи с этим освобожден от должности пресс-секретаря президента;

Нодиржон Абдурахимов стал руководителем Департамента Администрации главы Узбекистана по подготовке аналитического контента для совещаний и поездок в регионы, в связи с чем освобожден от должности руководителя Департамента планирования и информационного обеспечения АП;

Бобур Ходжаев назначен на должность руководителя Департамента по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту Администрации президента и в связи с этим освобожден от должности заместителя советника Мирзиёева по вопросам экономического развития;

Элла Джахангирова утверждена на посту руководителя Департамента по организации мероприятий АП и в связи с этим освобождена от должности заместителя руководителя Протокола президента Узбекистана.

Эркин Юлдашев назначен на должность начальника Службы комплаенса Администрации президента.

Шавкат Мирзиёев утвердил новый состав своих советников:

Абдулазиз Камилов назначен на должность советника президента РУз по внешней политике и в связи с этим освобожден от должности специального представителя президента по вопросам внешней политики;

Гофуржон Мирзаев назначен на должность советника президента РУз по кадровым вопросам и в связи с этим освобожден от должности советника президента по вопросам кадровой политики – директора Агентства по развитию государственной службы при президенте;

Равшан Гулямов назначен на должность советника президента по вопросам экономической политики и в связи с этим освобожден от должности советника президента по вопросам экономического развития;

Сардор Умурзаков назначен на должность советника президента по стратегическому развитию и в связи с этим освобожден от должности советника президента по особым поручениям;

Мансурбек Оллоёров назначен на должность советника президента по вопросам социальной защиты – директором Национального агентства социальной защиты и в связи с этим освобожден от должности советника президента – директора Национального агентства социальной защиты;

Русланбек Давлетов назначен на должность советника президента по вопросам представительных органов, негосударственных некоммерческих организаций, религии и молодежи, в связи с этим освобожден от должности советника президента по социально-политическим, религиозно-просветительским и молодежным вопросам.

Шавкат Мирзиёев утвердил состав своих представителей:

Азизбек Урунов назначен на должность представителя президента РУз по Всемирной торговой организации и в связи с этим освобожден от должности специального представителя президента по вопросам Всемирной торговой организации;

Азиз Магрупов назначен на должность представителя президента по вопросам иностранных инвестиций и в связи с этим освобожден от должности советника президента по вопросам иностранных инвестиций;

Алишер Султанов назначен на должность представителя президента по вопросам энергетической безопасности и в связи с этим освобожден от должности советника президента по вопросам энергетической безопасности;

Одил Абдурахмонов назначен на должность представителя президента по вопросам спорта и в связи с этим освобожден от должности руководителя Департамента социального развития Администрации президента.

Должности следующих руководящих сотрудников Администрации президента Республики Узбекистан оставлены без изменений:

Хайриддин Султонов — советник – Спичрайтер президента Республики Узбекистан;

Шухрат Ганиев — советник президента Республики Узбекистан по вопросам аграрного развития;

Турсинхан Худайбергенов — советник президента Республики Узбекистан по вопросам устойчивого развития Приаралья;

Виктор Махмудов — секретарь Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан;

Алишербек Пайгамов — руководитель Департамента внешних связей Администрации президента;

Улугбек Курбанов — руководитель Протокола президента Республики Узбекистан.