Президент Узбекистана сократил более 280 чиновников своего аппарата и провел кадровые перестановки

- Узбекистан, политика
- 10:00, 15 июля 2025
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- Обновлено: 10:08, 15 июля 2025 Кыргызча
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру своей Администрации, сократив 284 штатные единицы и оптимизировав дублирующие должности.
Изменений закреплены в указе «О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления», сообщает пресс-секретарь руководителя республики Шерзод Асадов.
В деятельности АП определили пять приоритетных направлений: образование, бизнес-среда, судебно-правовая система, здравоохранение и водные ресурсы. Для эффективной реализации реформ в этих сферах в структуре Администрации введены пять должностей заместителей руководителя.
Кроме того, учреждены новые должности советников президента по стратегическому развитию и внешней политике.
Созданы департаменты по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту, креативной экономике и туризму, общественной безопасности и верховенству закона, организации мероприятий, подготовке аналитического контента к совещаниям и визитам в регионы, а также департамент коммуникаций.
Также упразднено Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК), на базе которого формируется Центр по производству национального контента.
В рамках реорганизации Администрации президента Узбекистана произошли кадровые изменения:
- Зилемхан Хайдаров утвержден в должности руководителя Управления делами Администрации президента (АП) Узбекистана, в связи с чем он освобожден с поста главы Финансово-хозяйственного департамента при АП.
- Алишер Самадов стал руководителем Департамента правовой экспертизы и комплексного анализа АП и в связи с этим освобожден от должности заместителя советника главы государства по вопросам правовой экспертизы и комплексного анализа;
- Дониёр Кадиров назначен на должность руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности и верховенства закона Администрации президента, в связи с чем освобожден от должности советника Мирзиёева по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов;
- Гаянэ Умерова утверждена в должности руководителя Департамента по креативной экономике и туризму АП и в связи с этим освобождена от должности заместителя руководителя Департамента социального развития Администрации главы Узбекистана;
- Шерзод Асадов назначен на должность руководителя Департамента коммуникаций Администрации президента — пресс-секретаря главы республики и в связи с этим освобожден от должности пресс-секретаря президента;
- Нодиржон Абдурахимов стал руководителем Департамента Администрации главы Узбекистана по подготовке аналитического контента для совещаний и поездок в регионы, в связи с чем освобожден от должности руководителя Департамента планирования и информационного обеспечения АП;
- Бобур Ходжаев назначен на должность руководителя Департамента по финансовым технологиям, цифровизации и искусственному интеллекту Администрации президента и в связи с этим освобожден от должности заместителя советника Мирзиёева по вопросам экономического развития;
- Элла Джахангирова утверждена на посту руководителя Департамента по организации мероприятий АП и в связи с этим освобождена от должности заместителя руководителя Протокола президента Узбекистана.
- Эркин Юлдашев назначен на должность начальника Службы комплаенса Администрации президента.
Шавкат Мирзиёев утвердил новый состав своих советников:
- Абдулазиз Камилов назначен на должность советника президента РУз по внешней политике и в связи с этим освобожден от должности специального представителя президента по вопросам внешней политики;
- Гофуржон Мирзаев назначен на должность советника президента РУз по кадровым вопросам и в связи с этим освобожден от должности советника президента по вопросам кадровой политики – директора Агентства по развитию государственной службы при президенте;
- Равшан Гулямов назначен на должность советника президента по вопросам экономической политики и в связи с этим освобожден от должности советника президента по вопросам экономического развития;
- Сардор Умурзаков назначен на должность советника президента по стратегическому развитию и в связи с этим освобожден от должности советника президента по особым поручениям;
- Мансурбек Оллоёров назначен на должность советника президента по вопросам социальной защиты – директором Национального агентства социальной защиты и в связи с этим освобожден от должности советника президента – директора Национального агентства социальной защиты;
- Русланбек Давлетов назначен на должность советника президента по вопросам представительных органов, негосударственных некоммерческих организаций, религии и молодежи, в связи с этим освобожден от должности советника президента по социально-политическим, религиозно-просветительским и молодежным вопросам.
Шавкат Мирзиёев утвердил состав своих представителей:
- Азизбек Урунов назначен на должность представителя президента РУз по Всемирной торговой организации и в связи с этим освобожден от должности специального представителя президента по вопросам Всемирной торговой организации;
- Азиз Магрупов назначен на должность представителя президента по вопросам иностранных инвестиций и в связи с этим освобожден от должности советника президента по вопросам иностранных инвестиций;
- Алишер Султанов назначен на должность представителя президента по вопросам энергетической безопасности и в связи с этим освобожден от должности советника президента по вопросам энергетической безопасности;
- Одил Абдурахмонов назначен на должность представителя президента по вопросам спорта и в связи с этим освобожден от должности руководителя Департамента социального развития Администрации президента.
Должности следующих руководящих сотрудников Администрации президента Республики Узбекистан оставлены без изменений:
- Хайриддин Султонов — советник – Спичрайтер президента Республики Узбекистан;
- Шухрат Ганиев — советник президента Республики Узбекистан по вопросам аграрного развития;
- Турсинхан Худайбергенов — советник президента Республики Узбекистан по вопросам устойчивого развития Приаралья;
- Виктор Махмудов — секретарь Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан;
- Алишербек Пайгамов — руководитель Департамента внешних связей Администрации президента;
- Улугбек Курбанов — руководитель Протокола президента Республики Узбекистан.