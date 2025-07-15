Визит императора Японии Нарухито в Монголию подчеркивает «особое стратегическое партнерство»

CentralAsia (MNG) - Первый государственный визит японского монарха в Монголию был посвящен прошлому и одновременно обращен к будущему связей двух демократий.

Первый государственный визит Его Величества Императора Нарухито и Ее Величества Императрицы Японии Масако, совершенный по приглашению президента Монголии Хурэлсух Ухнаа, официально завершился.

В ходе государственного визита президент Хурэлсух и император Нарухито провели официальную встречу и обменялись мнениями по вопросам углубления дружественных отношений и укрепления сотрудничества между народами Монголии и Японии. Их Величества присутствовали на церемонии открытия Национального праздника Наадам и приняли участие в различных официальных мероприятиях в качестве почетных гостей.

Этот исторический визит внес значительный вклад в укрепление «особого стратегического партнерства во имя мира и процветания», ориентированного на интересы людей, с Японией — страной, разделяющей общие ценности с Монголией и считающейся «третьим соседом».

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