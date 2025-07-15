Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на товары из России, если она не согласится на перемирие в течение 50 дней

Марк Рютте и Дональд Трамп

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил 14 июля, что Соединенные Штаты введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении российско-украинского конфликта.

Выступая в Белом доме на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп пригрозил «суровыми пошлинами», если в течение 50 дней не будет заключено соглашение. Пошлины составят «примерно 100%», сообщает Sky News.

В ходе выступления Трамп сказал, что «очень недоволен» Москвой. «Одна из причин, по которой вы сегодня находитесь здесь, — это чтобы услышать, что мы, я, очень недовольны Россией», — сказал Трамп генсеку НАТО (цитата по Reuters).

«Но мы обсудим это, возможно, в другой день. Но мы очень, очень недовольны ими, и мы введем очень жесткие пошлины, если не достигнем соглашения в течение 50 дней», — сказал Трамп. Он добавил, что торговля «отлично подходит для урегулирования войн».

Трамп добавил, что не уверен в том, что США необходимо принимать законопроект о санкциях против РФ.