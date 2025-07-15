Президент Туркменистана образовал три новых министерства и уволил глав двух областей

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов упразднил Агентство транспорта и коммуникаций и распорядился создать три новых министерства. Об этом было объявлено на расширенном заседании кабинета министров 11 июля, передает «Хроника Туркменистана».

В рамках реформы транспортно-коммуникационного комплекса созданы:

Министерство железнодорожного транспорта, министром назначен Маммет Акмаммедов;

Министерство связи, министр —Хаджымырат Худайгулыев (испытательный срок — 6 месяцев);

Министерство автомобильного транспорта, министр —Бегенч Аннадурдыев.

Также были созданы две новые государственные службы:

Государственная служба Türkmenhowaýollary («Авиалинии Туркменистана»), председатель — Довран Сабуров;

Государственная служба морского и речного транспорта, председатель — Азат Шаназаров.

Бердымухамедов также учредил должность вице-премьера по транспортно-коммуникационному комплексу, ее получил Мамметхан Чакыев с испытательным сроком 6 месяцев. До этого назначения Чакыев возглавлял Агентство транспорта и коммуникаций.

Министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана назначен Назар Агаханов.

Председатель госконцерна Türkmenhimiýa («Туркменхимия») Доврангелди Сапбаев уволен за серьезные недостатки, временно исполняющим обязанности назначен Тангрыгулы Атаев.

На том же заседании президент произвел кадровые перестановки в регионах. Он сменил хякимов (руководителей администраций) сразу двух велаятов (областей) из пяти:

хяким Лебапского велаята Максат Аннанепесов освобожден о должности, его кресло занял Дурды Генджиев, при этом сохранив пост главы Госкомитета по водному хозяйству;

Марыйским велаятом вместо Бегенчмырата Оразова будет управлять Довранберди Аннабердиев.

Президент произвел также ряд других кадровых назначений, в частности, сменил нескольких хякимов этрапов (районов) и проректоров вузов.

Перед роспуском Агентства транспорта и коммуникаций Чакыев отчитался об успехах за первое полугодие 2025 года: объем выполненных работ и оказанных услуг составил 115,7% от плана. Он также отметил рост отдельных направлений и внедрение новых технологий связи. Однако, как пишет Turkmen.news, несмотря на официально высокие показатели, реальная ситуация в отрасли далека от идеала. Сохраняются проблемы с коррупцией и низким качеством сервиса в авиации и на железных дорогах, затягивается строительство автобана, а связь в регионах остается неудовлетворительной. Одной из причин этих проблем называют сложную структуру управления, созданную еще при прежнем руководстве.

Ожидается, что новая структура управления сделает работу более прозрачной и повысит личную ответственность руководителей. Это может как усилить влияние отдельных чиновников, так и сделать их деятельность более заметной для контроля. В целом от изменений пока ожидают больше положительного эффекта, чем негативного.