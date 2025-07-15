В Казахстане снизят требования к знанию госязыка при приеме в гражданство

CentralAsia (KZ) - Министерство науки и высшего образования Казахстана предложило снизить пороговый уровень знаний государственного языка, необходимый при приеме или восстановлении казахстанского гражданства. Соответствующий проект приказа опубликован для обсуждения на сайте «Открытые НПА».

В документе предложено скорректировать минимальные баллы, которые нужно получить на тестировании по казахскому языку, с нынешних 36 до 15. В то же время, по «основами Конституции РК» теперь нужно будет набрать не менее 20 баллов против нынешних девяти. Минимальное количество баллов по истории Казахстана осталось неизменным — 15.

«Принятие проекта позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство Республики Казахстан по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%», — отметили в ведомстве.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 25 июля.

Действующие требования к знанию государственного языка и истории для получения гражданства были утверждены в октябре 2024 года.

Сам экзамен, согласно разработанным Министерством науки и высшего образования правилам, состоит из 100 тестовых заданий. 60 из них — по казахскому языку (чтение и аудирование), 15 — по основам Конституции РК, 25 — по истории Казахстана. Пороговый балл по тестированию сейчас должен быть не менее 60.

Общее время, предоставляемое для тестирования, составляет 2 часа 10 минут. Для лиц с ограниченными возможностями дополнительно предоставляется 30 минут.

Весной прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы». В нем говорилось, что незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.

В МВД республики тогда заявили, что новые требования помогут иностранцам быстрее адаптироваться в казахстанском обществе.

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