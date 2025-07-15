США и ЕС договорились о поставках оружия Украине, в том числе 17 комплексов Patriot

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Вашингтон и Европейский союз достигли соглашения о поставках вооружений Украине, сообщают СМИ.

Как уточнил Трамп, производством оружия займутся США, а финансирование возьмет на себя Европа. «Мы будем его производить, а они будут за него платить», — пояснил глава Белого дома. По его словам, координацией поставок американского вооружения будет заниматься НАТО и постоянный представитель США при альянсе Мэтью Уитакер.

Как рассказал американский президент, новые поставки оружия Украине будут включать в том числе ЗРК Patriot: Вашингтон рассматривает возможность передачи 17 таких комплексов Киеву, несколько из них украинская сторона получит уже «в ближайшие дни». Трамп уточнил, что страны Европы отправят в Украину собственные комплексы Patriot, а Соединенные Штаты отправят им замену этим системам. «Украина сможет получить в свои руки действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов и так далее, и так далее», — добавил он.

Марк Рютте, в свою очередь, заявил, что Украина может получить масштабную военную помощь, включая средства ПВО, ракеты и боеприпасы. Он подчеркнул, что если бы был на месте Владимира Путина и знал о планах Трампа на ближайшие 50 дней, то задался бы вопросом: «Не стоит ли сесть за стол переговоров с Украиной?».

Ранее Трамп говорил, что США отправят в Украину системы противовоздушной обороны Patriot, расходы на которые покроет Европейский союз. «Для нас это будет выгодно, и мы отправим им Patriot, которые им отчаянно нужны», — пояснил он.

Как сообщает Military Watch со ссылкой на источники, администрация Трампа также рассматривает возможность передачи Украине крылатых ракет воздушного базирования JASSM, совместимых с американскими истребителями F-16, уже переданными ВСУ. Базовая модификация этих ракет имеет дальность до 370 км, усовершенствованная версия JASSM-ER — до 926 км.