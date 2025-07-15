Приветствия от президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Антонио Рубио по случаю праздника Наадам

CentralAsia (MNG) -

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Антонио Рубио направили поздравления президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа по случаю национального праздника Наадам.

«Уважаемый господин Президент!

От имени американского народа я хотел бы пожелать Вам и всей Монголии счастья в праздновании Наадама 11 июля.

За 38 лет с момента установления дипломатических отношений наши две страны построили плодотворное партнерство, отвечающее нашим общим интересам.

Мы продолжаем совместную работу в сфере экономики, безопасности и связей между людьми.

Мы особенно гордимся тем, что United Airlines стала первой американской авиакомпанией, совершившей рейс в Улан-Батор. Это демонстрирует значительный прогресс в экономическом сотрудничестве и туризме между нашими двумя странами.

Наше стратегическое партнерство с третьим соседством символизирует нашу общую ответственность, приверженность и стремление к укреплению безопасности и процветания нашего народа.

Я с нетерпением жду продолжения этого партнерства в следующем году и углубления нашего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, включая природные ресурсы, энергетику и торговлю.

С уважением,

Дональд Дж. Трамп»

Национальный день Монголии: заявление секретаря Марко Рубио

«От имени Соединенных Штатов Америки желаю народу Монголии счастливого праздника Наадам.

За последние 38 лет Соединенные Штаты и Монголия сформировали партнерство, основанное на взаимных стратегических интересах и общих демократических ценностях. Вместе мы внесли свой вклад в укрепление процветания и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы с нетерпением ждем продолжения Стратегического партнерства «Третий сосед» между нашими двумя странами.

Пусть народ Монголии отпразднует радостный и мирный Наадам. Сайхан наадаарай!»

источник: MiddleAsianNews

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