Приветствия от президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Антонио Рубио по случаю праздника Наадам

CentralAsia (MNG) -
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Антонио Рубио направили поздравления президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа по случаю национального праздника Наадам.
«Уважаемый господин Президент!
От имени американского народа я хотел бы пожелать Вам и всей Монголии счастья в праздновании Наадама 11 июля.
За 38 лет с момента установления дипломатических отношений наши две страны построили плодотворное партнерство, отвечающее нашим общим интересам.
Мы продолжаем совместную работу в сфере экономики, безопасности и связей между людьми.
Мы особенно гордимся тем, что United Airlines стала первой американской авиакомпанией, совершившей рейс в Улан-Батор. Это демонстрирует значительный прогресс в экономическом сотрудничестве и туризме между нашими двумя странами.
Наше стратегическое партнерство с третьим соседством символизирует нашу общую ответственность, приверженность и стремление к укреплению безопасности и процветания нашего народа.
Я с нетерпением жду продолжения этого партнерства в следующем году и углубления нашего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, включая природные ресурсы, энергетику и торговлю.
С уважением,
Дональд Дж. Трамп»
Национальный день Монголии: заявление секретаря Марко Рубио
«От имени Соединенных Штатов Америки желаю народу Монголии счастливого праздника Наадам.
За последние 38 лет Соединенные Штаты и Монголия сформировали партнерство, основанное на взаимных стратегических интересах и общих демократических ценностях. Вместе мы внесли свой вклад в укрепление процветания и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы с нетерпением ждем продолжения Стратегического партнерства «Третий сосед» между нашими двумя странами.
Пусть народ Монголии отпразднует радостный и мирный Наадам. Сайхан наадаарай!»
источник: MiddleAsianNews