Сборная Королевства Бахрейн первой прибыла в Улан-Батор для участия в турнире Большого шлема

CentralAsia (MNG) - В Улан-Батор прибыла сборная Бахрейна во главе с бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом первых Европейских игр Камалом Ханом Магомедовым.

Пять бахрейнских спортсменов во главе с Саидом Садрудиновым, чемпионом в весовой категории до 100 кг на чемпионате Азии 2025 года в Бангкоке (Таиланд), будут соревноваться в турнире Большого шлема Улан-Батора.

С 25 по 27 июля в Улан-Баторе пройдет престижный международный турнир по дзюдо «Ulaanbaatar Grand Slam 2025», который пройдет в Монголии уже в третий раз и по итогам которого будут разыгрываться очки мирового рейтинга.

Для участия зарегистрировались около 800 дзюдоистов и тренеров из более чем 30 стран.

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