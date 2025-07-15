Президент Казахстана сменил командующего ВВС и снял с должности замминистра обороны

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвёл кадровые перестановки в Силах воздушной обороны, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства подписал распоряжение об освобождении генерал-майора авиации Руслана Кунурова от должности командующего Военно-воздушными силами. На его место президент назначил генерал-майора авиации Аскара Избасова. Кунуров командовал ВВС с осени 2022 года.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев распорядился освободить Бакытбека Сыдыкова от должности заместителя министра обороны. В этом ведомстве генерал-майор Сыдыков с середины 2023 года отвечал за вооружение и военную технику.

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