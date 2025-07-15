экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Казахстана сменил командующего ВВС и снял с должности замминистра обороны

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвёл кадровые перестановки в Силах воздушной обороны, сообщила пресс-служба Акорды.

Глава государства подписал распоряжение об освобождении генерал-майора авиации Руслана Кунурова от должности командующего Военно-воздушными силами. На его место президент назначил генерал-майора авиации Аскара Избасова. Кунуров командовал ВВС с осени 2022 года.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев распорядился освободить Бакытбека Сыдыкова от должности заместителя министра обороны. В этом ведомстве генерал-майор Сыдыков с середины 2023 года отвечал за вооружение и военную технику.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com