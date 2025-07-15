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Генсек НАТО объяснил поставки оружия США Киеву через Европу
Марк Рютте
Марк Рютте
Предыстория: США и ЕС договорились о поставках оружия Украине, в том числе 17 комплексов Patriot

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что американское вооружение для Украины будет сначала поступать в Европу, а не напрямую в Киев, поскольку его оплачивали европейские страны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Это вопрос того, кто платит... Европейцы взяли на себя ответственность за оплату этого оружия»,— сказал он.

Рютте добавил, что благодаря логистическому опыту НАТО поставки оружия будут организованы для максимальной эффективности. Вооружение будет поставляться в готовых к боевому применению комплектах.

14 июля Дональд Трамп сделал обещанное заявление по украинскому кризису, пообещав начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников и пригрозив ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут мир в Украине.

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