Армения опровергла планы передать США контроль над Зангезурским коридором

CentralAsia (CA) - Передача контроля над суверенной территорией Армении третьей стороне не обсуждается, заявила пресс-секретарь премьера страны Назели Багдасарян в ответ на информацию о готовности США управлять Зангезурским коридором, передает Armenpress.

У Багдасарян спросили, как она относится к заявлению посла США в Турции Тома Баррака. По его словам, Соединенные Штаты готовы взять на себя управление Зангезурским коридором между Арменией и Азербайджаном на 100 лет, если это поможет продвинуть зашедшие в тупик переговоры между республиками.

«Армения не обсуждала и не обсуждает передачу управления своей суверенной территорией третьей стороне. Никакая часть территории Республики Армения не может находиться вне территориальной целостности, суверенитета или юрисдикции Республики Армения», — подчеркнула она.

По словам Багдасарян, аренда территорий, согласно законодательству Армении, возможна только для земель сельскохозяйственного значения. «Следовательно, упомянутый послом США вариант невозможен», — добавила пресс-секретарь.

Зангезурский коридор – это проект транспортной артерии, которая должна связать основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой (эксклав Азербайджана) через Сюникскую область, расположенную на юге Армении. Длина маршрута составит примерно 40 км.

Армения отвергает понятие «Зангезурский коридор», видя в нем угрозу территориальной целостности армянского Сюника. В свою очередь Азербайджан требует международного контроля над коридором, сомневаясь в способности Армении гарантировать беспрепятственное транзитное сообщение.