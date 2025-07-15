экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
23 человека пострадали в ДТП с участием автобуса, грузовика и ещё нескольких авто в Алматы

CentralAsia (KZ) -  В Алматы в ДТП с участием нескольких автомобилей и пассажирского автобуса пострадали 23 человека, сообщили в департаменте полиции города.

Авария произошла в 18.10 в Алатауском районе Алматы.

«По предварительным данным, водитель грузовика марки МАЗ, следуя в восточном направлении по Бурундайскому шоссе, не справился с рулевым управлением. В результате он совершил столкновение с попутными автомобилями Mercedes и Kia, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в автобус Yutong и автомобиль Subaru», – говорится в сообщении.

В результате случившегося пострадали 23 человека, включая пассажиров автобуса и водителя автомобиля Kia Sportage.

Полиция проводит расследование по факту ДТП.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com