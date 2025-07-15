23 человека пострадали в ДТП с участием автобуса, грузовика и ещё нескольких авто в Алматы

CentralAsia (KZ) - В Алматы в ДТП с участием нескольких автомобилей и пассажирского автобуса пострадали 23 человека, сообщили в департаменте полиции города.

Авария произошла в 18.10 в Алатауском районе Алматы.

«По предварительным данным, водитель грузовика марки МАЗ, следуя в восточном направлении по Бурундайскому шоссе, не справился с рулевым управлением. В результате он совершил столкновение с попутными автомобилями Mercedes и Kia, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в автобус Yutong и автомобиль Subaru», – говорится в сообщении.

В результате случившегося пострадали 23 человека, включая пассажиров автобуса и водителя автомобиля Kia Sportage.

Полиция проводит расследование по факту ДТП.

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