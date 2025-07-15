Утечка данных 16 млн казахстанцев: Премьер заявил, что слив может быть связан с медорганизациями, виновных накажут

CentralAsia (KZ) - Виновных в утечке данных 16 млн казахстанцев привлекут к ответственности, сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает informburo.kz.

Он напомнил, что по этому факту правоохранители начали проверку.

«Уголовное дело возбуждено. Могу сказать, что это данные 2022 года, по имеющейся сейчас информации. Утечка была по состоянию на тот период. Конечно, это никого не красит, в том числе, правительство, что такие факты есть. По тем предварительным выводам, которые есть у проверяющих органов, это утекло, скорее всего, из медицинских организаций. Они получают доступ к государственным базам данных, а дальше не обеспечивают их сохранность. Есть соответствующая ответственность за это», – сказал Бектенов.

По его данным, пока что стражи порядка не выявили подозреваемых. Однако глава правительства заверил, что всех виновных привлекут к уголовной ответственности.

В июне центр анализа и расследований кибератак TSARKA подтвердил, что 16,3 млн записей с персональными данными казахстанцев утекли в сеть. Среди них полные имена, даты рождения, ИИН, адреса, номера телефонов – мобильные, домашние или рабочие.

После этого в Минцифры начали проверку. Глава ведомства Жаслан Мадиев уточнил, что утёкшие данные датируются периодом до 1 мая 2024 года. Вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков отметил, что перевыпуск ИИН и удостоверения личности не поможет защититься от действий мошенников.

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