В Узбекистане ожидается 45-градусная жара

CentralAsia (UZ) - На Узбекистан надвигается аномальная жара. По данным директора Узгидромета Шерзодхужи Хабибуллахужи, на территорию республики ожидается вынос крайне горячих воздушных масс с юга.

Уже с 17 июля в северных, южных и пустынных районах температура воздуха начнет стремительно повышаться. В пик жары, 18–20 июля, столбики термометров поднимутся до 40–43 градусов, а на юге и в пустынной зоне местами возможны экстремальные значения – до 44–45 градусов.

Помимо изнуряющей жары, ожидается также усиление ветра – его скорость достигнет 13–18 метров в секунду, местами возможен пыльный поземок, что может осложнить видимость и условия на дорогах.

Напомним, что накануне в прогнозе не неделю синоптики отметили, что дневная температура в стране поднимется максимум до 44 градусов.