Верховная Рада в 16-й раз продлила военное положение и мобилизацию в Украине
- Азия и мир, общество
- 17:37, 15 июля 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней - с 7 августа до 5 ноября.
В парламенте вынесли на голосование два законопроекта: №13471 и №13472. Продление военного положения и мобилизации поддержали 320 народных депутатов, один высказался против против. Теперь законы должен подписать президент.
Рада продлевает военное положение и мобилизацию 16-й раз с начала российских военных действий.
Владимир Зеленский внес в Раду упомянутые законопроекты 14 июля. О том, что военное положение будут продлевать на текущей пленарной неделе, народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщал 6 июля.
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