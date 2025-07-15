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Верховная Рада в 16-й раз продлила военное положение и мобилизацию в Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней - с 7 августа до 5 ноября.

В парламенте вынесли на голосование два законопроекта: №13471 и №13472. Продление военного положения и мобилизации поддержали 320 народных депутатов, один высказался против против. Теперь законы должен подписать президент.

Рада продлевает военное положение и мобилизацию 16-й раз с начала российских военных действий.

Владимир Зеленский внес в Раду упомянутые законопроекты 14 июля. О том, что военное положение будут продлевать на текущей пленарной неделе, народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщал 6 июля.

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