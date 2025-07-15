Трамп рассматривал возможность отправки Украине ракет Tomahawk, - The Washington Post

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп рассматривал возможную отправку Украине крылатых ракет Tomahawk, пишет колумнист The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на источники. В июне Соединенные Штаты использовали ракеты Tomahawk для ударов по ядерным объектам в Иране.

По словам собеседников журналиста, обсуждение возможных поставок Tomahawk Украине прошло 11 июля. Они уточнили, что эти ракеты пока не входят в список поставок, но Вашингтон может направить их Киеву позже.

WP также пишет, что на прошлой неделе Дональд Трамп спросил президента Украины Владимира Зеленского о том, почему армия страны не наносила удары по Москве. «Мы можем, если вы дадите нам оружие»,— ответил Владимир Зеленский. Трамп в свою очередь добавил, что Украине нужно «усилить давление», причем не только на Москву, но и на Санкт-Петербург.

Как рассказал еще один собеседник, Дональд Трамп готов к обсуждению поставок Tomahawk, поскольку считает, что Владимир Путин пойдет на переговоры только под угрозой применения большой силы. WP уточняет, что дальности ракет Tomahawk достаточно для удара и по Москве, и по Санкт-Петербургу.

Tomahawk («Томагавк», BGM-109) — крылатые ракеты большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Они летают на предельно малых высотах и огибают рельефы местности. С 1983 года состоят на вооружении США. Tomahawk имеют несколько модификаций, дальность их полета — до 2,5 тыс. км.