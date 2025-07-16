В Брюсселе прошел первый фестиваль монголов мира Наадам. Фото

CentralAsia (MNG) - Под патронажем Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа 28 июня 2025 года в парке Буа-де-ла-Камбр в самом сердце Брюсселя, столицы Королевства Бельгия, успешно прошел первый Фестиваль монголов мира Наадам.

В мероприятии приняли участие более 5000 граждан Монголии, проживающих в более чем 30 странах, а также более 10 000 местных и международных гостей и представителей.

Поддержку Наадаму оказали Министерство иностранных дел Монголии, дипломатические миссии Монголии в Европе, организации гражданского общества, созданные гражданами Монголии за рубежом, Монгольская национальная федерация борьбы, Монгольская федерация стрельбы из лука, Монгольская федерация стрельбы из костяшек, а также представители монгольского искусства и культуры.

На мероприятии также присутствовали дипломатические представители в Брюсселе, послы стран в Королевстве Бельгия и высокопоставленные делегаты Европейского Союза и международных организаций.

Этот Наадам стал крупнейшим по масштабу и размаху монгольским фестивалем в Европе. В нём приняли участие 128 борцов, 60 лучников и 250 стрелков из костяшек, демонстрируя свою силу, мастерство и меткость.

На фестивале также были представлены разнообразные блюда монгольской кухни, выставки и продажи продукции малых и средних предприятий, традиционных ремесел и произведений искусства, а также консульские и социальные страховые услуги и информационные стенды монгольских государственных учреждений, которые обслуживали сотни граждан в течение дня.

Целью мероприятия является сохранение и популяризация монгольской культуры и традиций для будущих поколений, а также ознакомление с ними всего мира.

Помимо различных культурных групп, сформированных монголами, проживающими по всей Европе, своей музыкой порадовали публику известные артисты, включая певцов Хишигдалай и Наки. Группа «Уухай», получившая международное признание благодаря своему уникальному звучанию, дала полноценный концерт во время Наадама.

источник: MiddleAsianNews

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