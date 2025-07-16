FIBA: Чемпионат мира по баскетболу 3x3 в Монголии побил рекорды социальных сетей

CentralAsia (MNG) - Недавний чемпионат мира FIBA 3x3 в Монголии ознаменовал собой новый максимум для глобального охвата баскетбола 3x3 и его цифрового воздействия, установив новые стандарты по всем основным социальным и вещательным показателям. Об этом сообщает FIBA.

В ходе мероприятия цифровые каналы FIBA 3x3 собрали впечатляющие 253 миллиона просмотров видео, что значительно больше, чем 160 миллионов в 2023 году. Общее количество показов также возросло до 257 миллионов, что стало продолжением высокой динамики прошлого года. Уровень вовлеченности оставался высоким: более 9 миллионов взаимодействий продемонстрировали сохраняющийся интерес к динамичным городским спортивным развлечениям 3x3.

«Мы невероятно гордимся рекордным количеством онлайн-вовлечений болельщиков на невероятно успешном чемпионате мира по футболу в Монголии», — сказал управляющий директор ФИБА 3x3 Алекс Санчес. «Это было бы невозможно без незабываемых действий игроков на половине площадки, тысяч страстных болельщиков, пришедших на матч, и наших хозяев мирового класса, которые организовали незабываемый первый чемпионат мира по баскетболу ФИБА 3x3 в Монголии».

Помимо рекордных показателей на основных платформах, FIBA 3x3 привлекла более 200 000 новых подписчиков в своих аккаунтах в социальных сетях в преддверии, во время и после мероприятия. Это подчеркивает способность этого вида спорта привлекать новую аудиторию и превращать важные события в длительные связи с болельщиками по всему миру.

В этом году Чемпионат мира по баскетболу FIBA 3x3 также добился значительного прогресса в области традиционных трансляций. Рекордное количество партнёров — 26 (по сравнению с 23 на предыдущем чемпионате) — обеспечило трансляцию мероприятия более чем в 200 регионах по всему миру, что значительно превышает число 160, достигнутое ранее. Расширенный телевизионный охват обеспечил возможность большему числу болельщиков, чем когда-либо, стать свидетелями захватывающего действия на корте с исторической главной площади Улан-Батора в Монголии.

Чемпионат мира по баскетболу FIBA 3x3 2025 года в Улан-Баторе имел оглушительный успех: на отборочных этапах были аншлаги, а в течение недели на стадионе присутствовало более 50 000 зрителей. Партнеры и спонсоры, включая Coca-Cola Mongolia, проводили ежедневные мероприятия с полностью посещаемыми стендами.

Баскетбол 3х3 в очередной раз доказал, что успех достижим для любой страны, включая нетрадиционные баскетбольные державы.

Медали, завоеванные женской сборной Нидерландов и женской сборной Монголии, имеют особое значение и демонстрируют результат долгосрочного планирования и самоотверженных усилий.

Благодаря этим достижениям баскетбол 3x3 продолжает подтверждать свой статус самого захватывающего городского командного вида спорта в мире и одного из самых зрелищных олимпийских видов спорта.

После того, как Монголия приняла крупнейшее в Азии мероприятие по баскетболу 3x3, FIBA на этой неделе объявила, что Монголия примет Кубок Азии FIBA 3x3 2027 года, который пройдет с 31 марта по 4 апреля в самом центре столицы, Улан-Баторе.

Следующий чемпионат мира по баскетболу 3x3 пройдет в Варшаве (Польша) с 1 по 7 июня 2026 года.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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