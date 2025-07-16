Император вспоминает свой визит в Монголию и делится тем, что ему особенно запомнилось. Видео

CentralAsia (MNG) - 12 числа этого месяца Его Величество Император Японии посетил национальный парк Хустайн-Нуруу и поделился с японскими СМИ своими впечатлениями от государственного визита в Монголию.

«Я очень рад совершить государственный визит в Монголию вместе с с Ее Величеством Императрицей по приглашению Президента Монголии. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность Его Превосходительству Президенту Хурэлсуху Ухнаа и Первой леди за теплый прием во время официальной церемонии встречи, Государственного ужина и Национального фестиваля. Мы также очень рады, что монгольский народ так тепло приветствовал нас везде, где мы побывали.

Кроме того, в этот раз у меня была возможность отдать дань уважения и возложить венок к Японскому мемориальному комплексу вместе с Императрицей, что было очень памятно. Эта неделя стала временем изучения богатой истории, культуры и потрясающей природы Монголии. Сегодня я также был поражен красотой природы Монголии во время исследования Национального парка Хустайн-Нуруу. Я также очень горжусь тем, что узнал о древней истории Монголии и ее богатой культуре в таких местах, как Национальный музей Чингисхана.

Я очень рад, что в Хустае можно увидеть диких лошадей, таких как тахи и сурки.

По сравнению с моим предыдущим визитом в 2007 году Улан-Батор расширился еще больше. В экономическом плане я чувствовал, что Монголия более энергична, чем когда-либо прежде, и я видел своими глазами, что Монголия становится все более процветающей.

Меня глубоко впечатлила высокая оценка, которую монгольский народ дал сотрудничеству с Японией. Для нас было большой радостью, что сотрудничество Японии смогло способствовать развитию Монголии.

Кроме того, на этот раз у меня была возможность встретиться с представителями всех поколений, которые активно работают над отношениями между двумя странами.

Все, кого я встречал, испытывали очень теплые чувства к Японии, и я очень рад, что студенты, ученики и выпускники, с которыми я встречался во время своих визитов в школу, выразили свое желание стать мостом, соединяющим Монголию и Японию.

Я также был глубоко тронут, услышав, как люди, с которыми я встречался, выражали искреннюю благодарность Японии за помощь в прошедшие трудные времена, и увидел своими глазами вклад, который Япония внесла в развитие Монголии.

На этот раз дети и молодые люди, с которыми мы встретились в школах и других местах, проявили большой интерес к Японии, выразив намерение усердно учиться, чтобы осуществить свои большие мечты и еще больше углубить свое понимание Японии.

Кроме того, у меня была возможность лично встретиться с людьми, которые хотели учиться в Японии и путешествовать по Японии, и я почувствовал их искреннее желание узнать больше о Японии», — Его Величество Император Нарухито.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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