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Выпускник 12 класса школы № 1 сомона Хэрлэн завоевал 4 медали на чемпионате Азии по пауэрлифтингу

CentralAsia (MNG) -  

Чемпионат Азии и стран Африки и Тихого океана по пауэрлифтингу 2025 года прошел в Химедзи, Япония, с 6 по 13 июля 2025 года.

МАРГАД-ЭРДЭНЭ Пурэвдорж выпускник 12 класса школы № 1 сомона Хэрлэн аймака Хэнтий в возрастных категориях sub-junior (18 лет и моложе) в весовой категории до 59 кг занял 2 место.

Он завоевал три бронзовые медали в приседаниях, жиме лежа и становой тяге. И он занял второе место в общем зачете и завоевал серебряную медаль.

источник: MiddleAsianNews

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