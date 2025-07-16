Выпускник 12 класса школы № 1 сомона Хэрлэн завоевал 4 медали на чемпионате Азии по пауэрлифтингу
CentralAsia (MNG) -
Чемпионат Азии и стран Африки и Тихого океана по пауэрлифтингу 2025 года прошел в Химедзи, Япония, с 6 по 13 июля 2025 года.
МАРГАД-ЭРДЭНЭ Пурэвдорж выпускник 12 класса школы № 1 сомона Хэрлэн аймака Хэнтий в возрастных категориях sub-junior (18 лет и моложе) в весовой категории до 59 кг занял 2 место.
Он завоевал три бронзовые медали в приседаниях, жиме лежа и становой тяге. И он занял второе место в общем зачете и завоевал серебряную медаль.
источник: MiddleAsianNews
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