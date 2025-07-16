Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил по случаю Национального праздника Наадам

CentralAsia (MNG) -
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравления Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа по случаю Национального праздника Наадам.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый господин Президент!
По случаю Национального праздника Монголии я хотел бы искренне поздравить вас, ваше правительство и народ и пожелать вам всего наилучшего. Китай и Монголия соединены горами и реками, и развитие добрососедских отношений в долгосрочной перспективе отвечает коренным интересам народов обеих стран.
Я придаю большое значение развитию двусторонних отношений и готов работать с вами, чтобы взять за руководящий принцип идею построения сообщества единой судьбы между Китаем и Монголией, направить развитие отношений в правильном направлении и неуклонно продвигать Всеобъемлющее стратегическое партнерство в долгосрочной перспективе, превратить его в образцовые отношения для соседних стран и принести пользу народам двух стран»
В своем поздравительном послании председатель КНР Си Цзиньпин пожелал Монголии процветания, а ее народу — мира и счастья.
источник: MiddleAsianNews