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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил по случаю Национального праздника Наадам

CentralAsia (MNG) -  

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравления Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа по случаю Национального праздника Наадам.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый господин Президент!

По случаю Национального праздника Монголии я хотел бы искренне поздравить вас, ваше правительство и народ и пожелать вам всего наилучшего. Китай и Монголия соединены горами и реками, и развитие добрососедских отношений в долгосрочной перспективе отвечает коренным интересам народов обеих стран.

Я придаю большое значение развитию двусторонних отношений и готов работать с вами, чтобы взять за руководящий принцип идею построения сообщества единой судьбы между Китаем и Монголией, направить развитие отношений в правильном направлении и неуклонно продвигать Всеобъемлющее стратегическое партнерство в долгосрочной перспективе, превратить его в образцовые отношения для соседних стран и принести пользу народам двух стран»

В своем поздравительном послании председатель КНР Си Цзиньпин пожелал Монголии процветания, а ее народу — мира и счастья.

источник: MiddleAsianNews

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