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Папа Лев XIV поздравляет с Национальным праздником Наадам

CentralAsia (MNG) -  Папа Римский Лев XIV направил поздравления президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа по случаю Национального праздника Наадам.

В поздравлении, в частности, говорится:

«По случаю великого национального праздника я хотел бы выразить искренние приветствия Вашему Превосходительству Президенту и народу Монголии и передать свои благословения справедливости и мира».

Новый Папа — кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он выбрал себе имя Лев XIV и, как уже упоминалось, стал первым в истории американским Папой.

Папа Лев XIV был официально введен в должность Папы во время мессы 18 мая 2025 года.

источник: MiddleAsianNews

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