Президент Турции поздравил по случаю Национального праздника Наадам

CentralAsia (MNG) - По случаю Национального праздника Наадам президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравления Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

«Уважаемый господин Президент!

От имени Турецкой Республики и от себя лично хотел бы выразить Вам и народу Монголии самые теплые приветствия по случаю праздника Наадам.

Я уверен, что наши отношения, основанные на богатой истории и крепких узах дружбы, будут и далее расширяться и развиваться на основе Стратегического партнерства, установленного в ходе визита Вашего Превосходительства Президента, состоявшегося в январе этого года.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать Вам, господин Президент, крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Монголии – всего самого процветания и добра».

источник: MiddleAsianNews

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