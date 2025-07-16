Президент Турции поздравил по случаю Национального праздника Наадам

CentralAsia (MNG) - По случаю Национального праздника Наадам президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил поздравления Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.
«Уважаемый господин Президент!
От имени Турецкой Республики и от себя лично хотел бы выразить Вам и народу Монголии самые теплые приветствия по случаю праздника Наадам.
Я уверен, что наши отношения, основанные на богатой истории и крепких узах дружбы, будут и далее расширяться и развиваться на основе Стратегического партнерства, установленного в ходе визита Вашего Превосходительства Президента, состоявшегося в январе этого года.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать Вам, господин Президент, крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Монголии – всего самого процветания и добра».
источник: MiddleAsianNews