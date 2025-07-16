Президент Эстонии Алар Карис поздравил Монголии с Национальным праздником Наадам

CentralAsia (MNG) -

Президент Эстонии Алар Карис поздравил народ Монголии и монгольского лидера Хурэлсуха Ухнаа с Национальным праздником Наадам, который страна-союзник отмечает 11 июля.

В своем поздравлении, опубликованном на официальном сайте Президента Монголии, Карис отметил крепкую дружбу между двумя странами.

«Я хотел бы искренне поздравить Ваше Превосходительство Президента и народ Монголии, пожелав им процветания, успехов и всего самого наилучшего.

Я уверен, что дружеские отношения и сотрудничество между нашими двумя странами будут углубляться.

Мы высоко оцениваем приверженность Монголии цифровой трансформации. Национальная система электронных услуг E-Mongolia достигла впечатляющих успехов, и мы рады поделиться с вами нашим передовым опытом в области электронного управления. Цифровое сотрудничество — важная основа наших отношений.

Примите, Ваше Превосходительство, уверения в моем самом высоком уважении».

источник: MiddleAsianNews

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