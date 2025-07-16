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Ильхам Алиев поздравил президента Монголии
// Azernews

CentralAsia (MNG) -  

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха по случаю Национального праздника Наадам.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Монголии.

Мы придаем большое значение развитию отношений с Вашей дружественной страной. В настоящее время сформировались благоприятные условия для еще большего расширения повестки дня азербайджано-монгольских двусторонних отношений, наполнения нашего сотрудничества новым содержанием в сферах, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия по укреплению дружественных связей между нашими странами как в двусторонней, так и многосторонней плоскости в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Монголии - постоянного благополучия и процветания».

источник: MiddleAsianNews

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