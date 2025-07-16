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Премьер Украины Шмыгаль подал заявление об отставке
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль

CentralAsia (CA) -  Денис Шмыгаль написал заявление об отставке с поста премьер-министра Украины. Он опубликовал его в своем телеграм-канале.

14 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на пост министра обороны, а на его место Юлию Свириденко, которая сейчас занимает должность первого вице-премьера.

Пост премьер-министра Денис Шмыгаль занимал с марта 2020 года.

Министерством обороны Украины с сентября 2023 года руководит Рустем Умеров. На прошлой неделе Зеленский допустил, что он может стать новым послом Украины в США.

Верховная Рада, сообщали источники «Украинской правды», планирует утвердить изменения в правительстве Украины 16-17 июля.

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