В Таджикистане вечером зарегистрировано землетрясение силой 4 балла
- Таджикистан, общество
- 9:30, 16 июля 2025
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 14 июля в 21:58 зарегистрировано землетрясение силой 4 балла.
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, очаг землетрясения располагается: в 150 км к юго-запду от города Баткен (КР).
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.
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