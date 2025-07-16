В Таджикистане вечером зарегистрировано землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 14 июля в 21:58 зарегистрировано землетрясение силой 4 балла.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, очаг землетрясения располагается: в 150 км к юго-запду от города Баткен (КР).

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.

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