Трамп заявил, что Зеленский не должен нападать на Москву

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен нападать на Москву, сообщают Reuters и Sky News 15 июля.

«Нет, он [Зеленский] не должен нападать на Москву», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, должна ли Украина наносить удары по Москве.

Трамп также сказал, что США не планируют передавать Украине дальнобойное оружие, в том числе крылатые ракеты большой дальности Tomahawk.

Президент США выступил с таким заявлением после того, как газета Financial Times сообщила, что, по данным источников, Трамп в разговоре с Зеленским в начале июля призвал Украину наносить удары по Москве и Петербургу.

После этой публикации пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что «Financial Times печально известна тем, что выдирает слова из контекста, чтобы получить клики, потому что эта газета умирает».

Трамп также добавил, что в нынешней войне он ни на стороне Украины, ни на стороне России.

«Я просто хочу остановить убийства», - заявил он.

Президент США сказал, что, если Россия и Украина не смогут достичь соглашения в течение 50 дней, это будет очень плохо. Через 50 дней будет готов ввести против РФ пошлины, а также санкции, на этот раз не уточнив, какие именно. Он не считает объявленный им срок в 50 дней для достижение сделки по Украине «очень длинным».

«Я не думаю, что 50 дней – это очень долго. Если через 50 дней мы не договоримся, это будет очень плохо, мы продолжим применять пошлины и другие санкции», – сказал он.