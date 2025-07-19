Около 14,3 млн детей во всем мире остаются полностью невакцинированными, - ВОЗ

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CentralAsia (CA) - По данным нового отчета, около 14,3 миллиона детей во всем мире остаются полностью невакцинированными, а эксперты в области общественного здравоохранения указывают на то, что зоны конфликтов ставят под угрозу усилия по вакцинации детей во всем мире.

Ежегодно Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН публикуют комплексный доклад об оценке национального охвата иммунизацией, основанный на данных из 195 стран. В докладе этого года, опубликованном в понедельник, говорится о некоторых улучшениях в защите детей от некоторых заболеваний посредством плановой вакцинации.

Согласно докладу, в прошлом году число невакцинированных детей во всем мире сократилось на 171 000 по сравнению с 2023 годом. Тем не менее, более 14 миллионов детей по-прежнему уязвимы к заболеваниям, предотвращаемым вакцинацией, а ещё 5,7 миллиона имеют лишь частичную защиту, поскольку, возможно, не получили все рекомендуемые дозы некоторых вакцин.

«Последние оценки указывают на действительно тревожную динамику», — заявила на брифинге для прессы д-р Кейт О'Брайен, директор Департамента ВОЗ по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам.

«Глобальная цель — обеспечить всем и каждому доступ к жизненно важным вакцинам», — сказала она. «Но мы уперлись в этот неподатливый стеклянный потолок, и пробить его, чтобы защитить больше детей от болезней, предотвращаемых вакцинацией, становится всё сложнее».

Она добавила, что рост числа конфликтов и появление зон военных действий по всему миру отчасти подорвали прогресс в обеспечении детей вакцинацией, в результате чего многие дети остаются непривитыми, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

«Дети, живущие в одной из 26 стран, затронутых нестабильностью, конфликтами или гуманитарными кризисами, в три раза чаще оказываются невакцинированными по сравнению с детьми, живущими в стабильных странах», — сказал О’Брайен. «Фактически, половина всех невакцинированных детей в мире проживает в этих нестабильных, уязвимых и конфликтных странах».

В новом отчете говорится, что в прошлом году на долю девяти стран — Нигерии, Индии, Судана, Демократической Республики Конго, Эфиопии, Индонезии, Йемена, Афганистана и Анголы — пришлось 52% всех детей, которые никогда не получали дозу вакцины.

Между тем, в странах с высоким уровнем дохода на охват вакцинацией повлияли недоверие к учреждениям и нежелание прививать вакцину, что привело к новой волне заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, включая корь и полиомиелит, заявил д-р Эфрем Леманго, заместитель директора ЮНИСЕФ по вопросам здравоохранения и руководитель глобальной программы иммунизации.

«Исходя из всего, что нам известно, за последние 50 лет благодаря вакцинации было спасено более 150 миллионов жизней , и это позволило защитить детей от любых форм болезней, которые можно предотвратить с помощью вакцинации», — сказал Леманго на брифинге.

«Но дезинформация и любые формы недоверия к вакцинам отражают более широкое недоверие или отсутствие доверия к системам вакцинации, к медицинским работникам, которые их производят, а также к производственным предприятиям или экосистемам, где производятся вакцины», — сказал он. «Поэтому важно рассматривать дезинформацию или отсутствие информации как часть более широкой экосистемы, чтобы иметь возможность решать эту проблему».

По словам О'Брайена , дезинформация, по-видимому, приводит к вспышкам заболеваний в отдельных районах стран, в которых, как правило, наблюдается высокий уровень вакцинации.

«Есть сообщества, которые как бы скрыты под этой общенациональной цифрой, с очень низким охватом вакцинацией, и именно там происходят вспышки, и именно эти дети страдают», — сказала она.

В Соединенных Штатах вспышка кори, начавшаяся в той части Западного Техаса, где наблюдается низкий уровень вакцинации, продолжает распространяться, и в этом году в США было зарегистрировано больше случаев кори, чем в любой другой год с тех пор, как четверть века назад было объявлено об искоренении этой болезни.

Однако О'Брайен добавил, что, хотя последствия дезинформации по-прежнему вызывают беспокойство, они не являются главной причиной того, что миллионы детей по всему миру остаются непривитыми.

«Если посмотреть на мир в целом, то главная причина, по которой дети не вакцинируются, — это доступ к вакцинам и доступ к услугам вакцинации, и это особенно важно», — сказал О'Брайен.

«Их не вакцинируют, потому что у них нет доступа», — сказала она. «Они находятся в опасных условиях, к ним сложно получить доступ, а в некоторых случаях у правительства нет доступа к этим местам».

«Нам еще предстоит много работы»

Новый доклад появился на фоне растущей обеспокоенности по поводу финансирования глобальной вакцинации. Администрация Трампа распустила Агентство США по международному развитию (USAID), которое сотрудничало с такими организациями, как Gavi и Vaccine Alliance, для поставок вакцин. Кроме того, США объявили о планах сокращения финансирования Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

«Нам ещё предстоит много работы», — заявил в пресс-релизе Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Адханом Гебрейесус. «Резкое сокращение помощи в сочетании с дезинформацией о безопасности вакцин грозит свести на нет десятилетия прогресса. ВОЗ по-прежнему привержена сотрудничеству с нашими партнёрами, оказывая поддержку странам в разработке местных решений и увеличении внутренних инвестиций, чтобы обеспечить всех детей жизненно важной силой вакцин».

В новом отчете говорится, что в 2024 году уровень защиты от дифтерии, столбняка и коклюша оставался неизменным: по оценкам, 89% младенцев во всем мире получили хотя бы одну дозу вакцины АКДС, что соответствует показателям 2023 и 2022 годов. В прошлом году около 85% детей получили все три рекомендуемые дозы вакцины по сравнению с 84% в 2023 году и 85% в 2022 году.

Процент детей, получивших первую дозу вакцины против кори, в прошлом году остался относительно стабильным и составил 84% по сравнению с 83% в 2023 и 2022 годах. Однако, согласно новому отчёту, этот показатель ниже, чем в 2019 году, когда охват составлял 86%. В целом, согласно отчёту, в прошлом году 20,6 миллиона детей пропустили первую дозу плановой вакцины против кори.

Между тем, согласно новому отчету, общемировой процент детей, получивших вторую дозу вакцины против кори, увеличился с 73% в 2022 году и 74% в 2023 году до 76% в 2024 году.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в Соединенных Штатах охват вакцинацией детей снижается, и подавляющее большинство случаев кори в этом году — более 90% — были зарегистрированы среди людей, которые не были вакцинированы или чей статус вакцинации был неизвестен.

«Хорошая новость заключается в том, что нам удалось охватить больше детей жизненно важными вакцинами. Но миллионы детей остаются без защиты от предотвратимых заболеваний, и это должно беспокоить всех нас», — заявила в пресс-релизе исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел. «Мы должны действовать сейчас и решительно, чтобы преодолеть такие препятствия, как сокращение бюджетов здравоохранения, нестабильная система здравоохранения, а также дезинформация и ограничения доступа из-за конфликтов. Ни один ребенок не должен умереть от болезни, которую мы знаем, как предотвратить».

О'Брайен заявил, что наблюдается «невероятное улучшение» в глобальном охвате вакциной против ВПЧ, которая помогает защитить от вируса папилломы человека, который может вызывать рак шейки матки и другие связанные с ним заболевания.

Процент девочек, получивших первую дозу, увеличился до 31% в 2024 году по сравнению с 27% в 2023 году и 20% в 2022 году. Процент девочек, получивших все дозы вакцины, рекомендованные в их стране, увеличился до 28% в 2024 году по сравнению с 21% в 2023 году и 14% в 2022 году, согласно новому отчету.

Охват вакцинацией против ВПЧ среди мальчиков остался относительно стабильным: 8% получили первую дозу в 2024 и 2023 годах.

«Это действительно яркий пример того, что из года в год мы наблюдаем рост охвата вакцинацией против ВПЧ», — сказал О'Брайен, добавив, что недавний рост во многом обусловлен введением вакцины в Нигерии, Бангладеш и четырех других странах.

В целом, новый отчет показывает, что, хотя существенного снижения уровня охвата вакцинацией детей в мире не произошло, существенного улучшения также не произошло, заявил доктор Дэн Барух, директор Центра вирусологии и исследований вакцин в медицинском центре Beth Israel Deaconess, который не принимал участия в подготовке отчета.

«Четырнадцать миллионов детей, не получивших вакцины, — это на 14 миллионов больше, чем нужно. Вакцинация детей — одна из самых экономически эффективных медицинских мер, когда-либо разработанных», — сказал Баруш. «Я надеюсь, что мировые органы здравоохранения отдадут приоритет программам вакцинации детей и что будут разработаны механизмы финансирования, обеспечивающие продолжение этих программ».