В России начнут лишать приобретенного гражданства за развратные действия и организацию нелегальной миграции

CentralAsia (CA) - В Госдуме обсуждают внесение дополнительных оснований для лишения приобретенного гражданства России. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, после первого чтения законопроекта, который уже предусматривал возможность лишения гражданства за нарушение 72 статей Уголовного кодекса, депутаты предложили расширить этот список.

Среди новых оснований — тяжкие преступления, включая убийства, сексуальные преступления против несовершеннолетних (в том числе развратные действия, вовлечение в проституцию, изготовление и распространение детской порнографии), изнасилование с особой жестокостью, групповое изнасилование, а также организация незаконной миграции. Кроме того, планируется предусмотреть возможность лишения гражданства за любое преступление, совершенное «по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».

Володин уточнил, что депутаты намерены принять закон до 23 июля. Как отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, инициативу поддержали МИД, Генпрокуратура, ФСБ, Минюст и МВД. По ее словам, решения о лишении гражданства будут приниматься вне зависимости от срока давности и времени вынесения приговора.

Первоначальный проект изменений в статью 24 закона «О гражданстве» был внесен в Госдуму 25 июня группой из 352 депутатов во главе с Володином. Он уже прошел первое чтение 8 июля. Законопроект предусматривал, в частности, лишение гражданства за насильственные действия сексуального характера и «террористическую пропаганду».

Механизм лишения приобретенного гражданства впервые был закреплен в федеральном законе, подписанном Владимиром Путиным в октябре 2023 года. Он позволяет лишать гражданства за преступления, представляющие угрозу национальной безопасности, включая экстремизм, терроризм, «дискредитацию армии», дезертирство, контрабанду оружия и наркотиков.

По данным МВД, в 2024 году за противоправные действия органы внутренних дел приняли более 1,6 тысячи решений о прекращении российского гражданства. Только за первые восемь месяцев года были лишены гражданства 1117 человек — в основном за уголовные преступления, чаще всего связанные с наркотиками. Среди других оснований — уклонение от воинского учета и действия, трактуемые как угроза политической стабильности.