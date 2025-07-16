Сильная жара сохранится на западе и юге Казахстана до конца недели

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 17-19 июля с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 17 июля на западе, 18 июля на северо-западе, 18-19 июля на севере, 19 июля в центре страны пройдут сильные дожди, ожидается также град и шквал. По республике прогнозируется усиление ветра.

В то же время на западе, юго-западе страны будет сильная жара +41+44 градуса, на юго-востоке +42+43 градуса. 17 июля на северо-западе, 18 июля в центре республики +40 градусов, 18-19 июля на юге – +45+46 градусов.

На севере страны к концу недели ожидается понижение температуры ночью до +8+18 градусов, днем до +17+25 градусов.

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