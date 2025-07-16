Заболеваемость корью и коклюшем снизилась в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Эпидемиологическая ситуация в Казахстане по итогам шести месяцев остается на стабильном уровне, передает «24KZ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

«Достигнуто снижение заболеваемости по 31 инфекциям, в том числе корью в 12,1 раза, коклюшем в 6,8 раза, вирусным гепатитом А в 2,4 раза, коронавирусной инфекцией в 2,1 раза, лямблиозом на 30%, аскаридозом на 20%», - отметили в Комитете.

Кроме того, за отчетный период не зарегистрированы случаи по 24 инфекционным заболеваниям, в том числе: чума, холера, дифтерия, полиомиелит, брюшной тиф, паратиф.

В рамках национального календаря профилактических прививок против кори привито более 336 тысяч детей, а против коклюша - свыше 480 тысяч детей. Охват вакцинацией находится в пределах рекомендованных показателей.

Также, как отмечают эпидемиологи, одним из приоритетов национальной программы иммунизации остается вакцинация против вируса папилломы человека.

В рамках плановой иммунизации девочек в возрасте от 11 до 13 лет первый этап вакцинации на сегодня прошли 148 444 девочки, второй этап - 86 745 девочек.

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