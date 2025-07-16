В России резко выросла заболеваемость менингитом

CentralAsia (CA) - С начала 2025 г. в России зарегистрировано 1200 случаев менингита, что вдвое превышает показатель за весь 2024 г., сообщил «Известиям» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По его словам, если ранее среди умерших преобладали дети, то теперь доля взрослых значительно возросла – летальность в этой группе достигает 16%, а среди людей старше 60 лет превышает 30%.

Менингококковая инфекция поражает нервную систему и внутренние органы, часто приводя к летальным исходам. По данным специалистов, за пять месяцев 2025 г. зафиксировано 1266 случаев заболевания, причем 75% заболевших – взрослые. В Москве, где регистрируется более половины всех случаев, впервые заболеваемость среди взрослых превысила детскую.

Эксперты связывают всплеск инфекции с низким охватом вакцинации среди мигрантов – на их долю приходится около 60% новых случаев. При этом вакцинация детей в столице, проводимая с 2021 г., позволила сократить их долю среди заболевших до 15%. Специалисты предлагают расширить программу вакцинации, включив в нее школьников, студентов и мигрантов.