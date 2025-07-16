Politico: Франция не будет участвовать в оплате поставок американского оружия Украине. Италия тоже не планирует присоединяться

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CentralAsia (CA) - Франция не планирует присоединяться к инициативе по оплате американского оружия для Украины, пишет Politico со ссылкой на двух французских чиновников.

Издание поясняет, что президент Франции Эммануэль Макрон давно настаивает на том, чтобы европейцы развивали собственную оборонную промышленность за счет внутренних закупок и пишет, что Париж не присоединится к инициативе по этой причине. Кроме того, отмечает Politico, правительство Франции испытывает трудности с наращиванием собственных оборонных расходов, поскольку пытается сократить бюджет и справиться с его дефицитом.

По данным газеты La Stampa, присоединяться к инициативе по оплате закупок не будет и Италия — прежде всего потому, что у нее «практически нет бюджетных возможностей», говорят источники. «Речь о закупке американского оружия здесь никогда не шла», — заявили в итальянском министерстве обороны.

Одним из главных инициаторов идеи по оплате поставок американского оружия для Украины Politico называет Германию. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в последние дни он несколько раз общался с президентом США Дональдом Трампом и заверил его, что Германия «сыграет решающую роль» в поставках. Правительство Мерца считает, что закупка американского оружия — один из немногих способов быстро обеспечить Украину необходимыми средствами с учетом ограниченных производственных мощностей Европы, пишет Politico.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в качестве сторонников инициативы по оплате американских поставок перечислял также Великобританию, Нидерланды и четыре страны Северной Европы.

14 июля Трамп объявил, что США и их союзники по НАТО заключили соглашение о поставках оружия Украине, по которому американское оружие будет поставляться Киеву, а заплатят за него страны альянса. На следующий день Трамп сообщил, что поставки ракет для комплексов Patriot Украине уже отправляются из Германии, «а затем Германия их замещает».